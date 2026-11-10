Ghozi Zulazmi Desak Regulasi untuk Lindungi Generasi Muda di Jakarta dari LGBT

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta segera mengkaji pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Menurutnya, keberadaan regulasi yang jelas semakin mendesak untuk menjaga ketahanan sosial budaya, memperkuat perlindungan generasi muda, serta memastikan Jakarta sebagai kota global tidak kehilangan nilai-nilai luhur bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Ghozi menanggapi munculnya aspirasi kelompok LGBT dalam aksi Women's March Jakarta yang berlangsung pada Sabtu (7/11).

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Ghozi menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati.

Namun, kebebasan tersebut juga perlu dijalankan dengan tanggung jawab serta memperhatikan norma agama, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

"Kami menghargai hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Jakarta harus menjadi ruang yang terbuka bagi siapa pun, tetapi keterbukaan itu tentu harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman kehidupan Pancasila," tegas Ghozi dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (10/11).

Menurut Ghozi, Jakarta yang sedang bertransformasi menjadi kota global tidak boleh kehilangan karakter dan identitasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

"Jakarta boleh menjadi kota global yang modern dan terbuka, tetapi jangan sampai kehilangan jati dirinya. Kemajuan sebuah kota bukan hanya soal infrastruktur, ekonomi, atau investasi, tetapi juga bagaimana kita menjaga moralitas, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakatnya," tegasnya.