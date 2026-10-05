Gianni Infantino Puji FIFA ASEAN Cup di Indonesia, Ada Satu Hal yang Disorot

jpnn.com - Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengapresiasi perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN sekaligus memuji penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup di Indonesia.

Hal itu disampaikan Infantino saat datang ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026), untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Sejauh ini penyelenggaraannya benar-benar sangat sukses dan melibatkan seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik ASEAN,” ujar Infantino.

Menurut Infantino, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola di kawasan Asia Tenggara sangat besar.

Dia juga melihat adanya peningkatan kualitas permainan. Hal itu tercermin dari tingginya minat penonton untuk menyaksikan pertandingan secara langsung serta atmosfer kompetitif yang tercipta di stadion.

“Sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada gairah yang sangat besar terhadap sepak bola dan kita juga bisa melihat bahwa level permainannya sangat baik. Penonton datang ke stadion,” kata dia.

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Infantino mengaku senang dapat kembali berada di Indonesia dan menyaksikan penyelenggaraan ajang FIFA di Tanah Air.

Dia menilai FIFA ASEAN Cup 2026 memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola kawasan dan berharap turnamen tersebut menjadi awal dari lebih banyak agenda serupa pada masa mendatang.