GIB 2026 - 2027: Membangun Gerakan Nasional Pelestarian Budaya Melalui Cerita

jpnn.com, JAKARTA - Cerita rakyat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda.

Untuk itu, Yayasan Hafidz Indonesia Centre bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menghadirkan Gerakan Indonesia Bercerita (GIB) 2026–2027.

GIB merupakan gerakan nasional yang bertujuan melestarikan kebudayaan melalui tradisi lisan.

Salah satu rangkaian program GIB adalah Gala Pleno dan peresmian Pusat Pelatihan Indonesia Bercerita (PPIB) yang digelar di Yayasan Hafidz Indonesia Centre, kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (1/11).

Program yang berlangsung sejak September 2026 hingga 1 Februari 2027 tersebut merupakan pengembangan dari Gerakan Nasional Dongeng Berkarakter Berbudaya.

GIB tidak hanya berfokus pada pertunjukan atau kompetisi, tetapi juga membangun ekosistem yang menghubungkan cerita rakyat dengan pendidikan, keluarga, komunitas, generasi muda, dan teknologi.

Penyanyi sekaligus penggagas program, Neno Warisman, mengatakan GIB hadir sebagai wadah inklusif bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap cerita rakyat dan seni bertutur.

Kehadiran program tersebut diharapkan dapat menjawab keresahan para pegiat cerita rakyat yang selama ini kesulitan menemukan ruang berekspresi yang memadai.