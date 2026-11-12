Gibran Akhirnya Mundur, Begini Respons Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad turut menyampaikan respons terkait Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatan Wakil Presiden Indonesia.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah foto bersama putra Jokowi tersebut.

"Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan. Terima kasih, Bapak @gibran_rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14, atas segala ketulusan, pengabdian, dan perjuangan untuk Indonesia," tulis Raffi Ahmad, Kamis (12/11).

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Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu kemudian membahas tentang kedekatan dengan Gibran.

Adapun Raffi Ahmad merasa Gibran bukan hanya sekadar pejabat tetapi juga sahabat.

"Bagi saya, Bapak @gibran_rakabuming bukan sekadar seorang pemimpin, tetapi juga sahabat, saudara, dan teman seperjuangan yang akan selalu saya hormati," jelas bos Rans Entertainment itu.

Raffi Ahmad mengaku bangga pernah mengenal dan berjuang bersama Gibran.

Selain itu, suami Nagita Slavina tersebut juga menuliskan doa untuk Gibran ke depannya.