JPNN.com » Entertainment » Gosip » Gibran Akhirnya Tanggapi Candaan 'Mata Ngantuk' dari Pandji Pragiwaksono

Gibran Akhirnya Tanggapi Candaan 'Mata Ngantuk' dari Pandji Pragiwaksono

Gibran Akhirnya Tanggapi Candaan 'Mata Ngantuk' dari Pandji Pragiwaksono
Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka buka suara perihal viralnya pertunjukan stand-up comedy Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan spesial bertajuk Mens Rea.

Melalui wawancara dengan Tretan Muslim dan Coki Pardede, Gibran menanggapi materi stand-up yang dibawakan Pandji dengan santai.

Dia mengaku sudah menonton pertunjukan tersebut secara langsung melalui layanan streaming konten.

Putra Jokowi itu justru memuji kualitas materi yang dibawakan Pandji dalam pertunjukkan.

"Sudah nonton Mens Rea, di Netflix," kata Gibran, dikutip dari kanal YouTube Tretan Universe, Minggu (18/1).

Tidak hanya sekadar menonton, Gibran juga memberikan apresiasi atas pencapaian Panji Pragiwaksono.

Dia menyoroti popularitas tayangan tersebut yang berhasil menduduki peringkat atas.

"Kita ucapkan selamat untuk Pandji. Mens Rea nomor satu mengalahkan Jujutsu Kaisen (serial anime Jepang, red) di Netflix," imbuhnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka buka suara perihal pertunjukan stand-up comedy dari Pandji.

