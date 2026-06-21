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Gibran Bagi-Bagi Sepeda Lagi

Gibran Bagi-Bagi Sepeda Lagi
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Wapres Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan) berdialog dengan lima orang peserta Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (20/6/2026). ANTARA/Prisca Triferna

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi hadiah sepeda dan alat musik kepada lima peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (20/6/2026).

"Kamu mau sepeda enggak?" tanya Gibran kepada tiga orang anak yang dipanggil ke atas panggung bersama dua remaja.

Setelah menanyakan nama dan berbincang sebentar dengan kelima peserta Pesparawi tersebut, Gibran kemudian meminta kepada ketiga anak untuk memilih warna sepeda yang diinginkan.

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"Kamu ke sekolah naik apa? Naik mobil? Nanti naik sepeda tapi izin orang tua dulu," katanya kepada salah satu anak.

Untuk dua remaja, dia menanyakan apakah akan memilih keyboard atau gitar.

Seusai berdialog dengan kelima orang tersebut, Gibran kemudian memberikan sambutan sekaligus mengapresiasi Lapangan Borasi yang saat ini dapat digunakan untuk pelaksanaan Pesparawi Nasional, setelah dalam kunjungannya pada November 2025 lalu tempat itu masih dalam proses pembangunan.

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Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat di Manokawari untuk menjaga tempat itu dengan sepenuh hati.

Gibran juga menekankan bahwa pembangunan kini tidak lagi hanya dilakukan di Jawa, tetapi merata di seluruh wilayah, termasuk di Papua Barat.

Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi hadiah sepeda dan alat musik kepada lima peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari.

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