Gibran Bakal Tampil di KTT G20, Pengamat Singgung Kapasitas dan Beban Politik
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga berharap Wapres RI Gibran Rakabuming Raka bisa menjaga muruah Indonesia ketika tampil di forum internasional seperti KTT G20.
"Setidaknya Gibran harus dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai Wapres dari bangsa yang besar, Indonesia," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Jumat (21/11).
Menurut Jamiluddin, Gibran setidaknya bisa membangunkan dan menghentak pemimpin G20 sebagaimana yang dilakukan Prabowo saat berpidato di PBB.
"Dengan begitu, pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 menilai tidak ada ketimpangan kapasitas Presiden Prabowo dengan Wakilnya Gibran," lanjut pengamat dari Universitas Esa Unggul itu.
Jamiluddin mengatakan nama Indonesia di tingkat global bakal harum apabila Gibran bisa tampil menghentak saat G20.
Publik, kata dia, bisa menilai Gibran memang layak menjadi Wapres RI dan mewakili Presiden di kancah internasional.
"Dengan begitu, Wakil Presiden Gibran dapat meringankan tugas-tugas Presiden. Wakil Presiden Gibran bukan menjadi beban, tetapi berperan membantu Presiden untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia tercinta," ujarnya.
Sebelumnya, Wapres Gibran bertolak ke Johannesburg, Afsel memakai pesawat kenegaraan pada Jumat ini untuk menghadiri KTT G20.
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan Wapres RI Gibran perlu menunjukkan kapasitas tampil di G20.
