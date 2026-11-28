jpnn.com - Wakil Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI Hindun Anisah menyebut majelis perlu menerbitkan Ketetapan atau TAP setelah muncul surat berhenti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI.

"Seseorang menyatakan mundur dari jabatan tertentu pasti ada asbabunnuzul. Tidak mungkin tiba-tiba berhenti," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (28/11).

Hindun menuturkan TAP MPR terkait Gibran berhenti dari posisi Wapres bisa memuat alasan keputusan diambil putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

"Memuat pernyataan berhenti dari jabatan Wapres di mana dalam konsideran TAP tersebut perlu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya," katanya.

Hindun menuturkan keputusan Gibran berhenti dari Wapres RI harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara.

Hal ini mengingat jabatan wakil presiden sebagai jabatan publik yang diperoleh melalui proses konstitusional dan setiap perubahan status jabatan memiliki konsekuensi.

"Kita jangan sampai terlena dengan proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru, tetapi juga harus memastikan adanya kejelasan posisi hukum Gibran," ujarnya.

Hindun mengatakan pengaturan mengenai langkah Gibran berhenti tidak boleh semata-mata didasarkan pada kebutuhan politik sesaat.