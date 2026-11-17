Gibran Bilang Bikin Kecewa Partai Lama, Komar PDIP: Saya Enggak Percaya Keluarga Itu
jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengaku tak mau ambil pusing dengan pernyataan Gibran Rakabuming Raka setelah berhenti dari Wapres ke-14 RI.
Diketahui, Gibran setelah berhenti sebagai Wapres RI mengungkap pergulatan batin ketika menerima pinangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Gibran merasa langkah menerima pinangan Prabowo membuat putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) bikin kecewa PDIP, karena berbeda jalan saat Pilpres 2024.
Komarudin mengaku heran muncul pernyataan Gibran seperti itu dan tak mau percaya pernyataan tersebut.
"Oh, baru sadar? Saya kira, kalau saya enggak percayalah, ya, keluarga itu," kata Bung Komar sapaan Komarudin Watubun ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Legislator Komisi II DPR RI itu merasa tak ingin membesar-besarkan pernyataan Gibran yang merasa bikin kecewa PDIP ketika menerima pinangan Prabowo saat Pilpres 2024.
"Dari dulu jejak, rekam jejaknya, kan, begitu juga," ujarnya.
Bung Komar menuturkan pernyataan Gibran bisa berbeda dengan praktik di lapangan, sehingga tak mau menanggapi lebih lanjut.
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengaku tak mau percaya ucapan satu keluarga setelah muncul pengakuan Gibran usai berhenti dari Wapres RI.
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