Gibran bin Jokowi Belum Menyerah, Manut Saran Prabowo

jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut berniat mundur, belum menyerah menghadapi polemik terkait ijazah SMA-nya.

Gibran justru manut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyarankannya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Saran tersebut merespons putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran batal dan tidak sah.

Karena bukan pihak dalam perkara tersebut, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan MA tersebut.

"Juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pada kesempatan itu Gibran menyebut hubungannya dengan Presiden Prabowo sudah seperti ayah dan anak.

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Gibran mengakui dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa pagi, dia menerima sejumlah saran dari Presiden, termasuk untuk memperjuangkan persoalan surat keterangan ijazahnya melalui jalur hukum.

Putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu juga menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika persoalan surat keterangan ijazahnya.