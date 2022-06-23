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Gibran bin Jokowi Dinilai Butuh Pansus Hak Angket DPR RI untuk Klarifikasi

Gibran bin Jokowi Dinilai Butuh Pansus Hak Angket DPR RI untuk Klarifikasi
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Politikus Partai Demokrat (PD) Andi Arief. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menjadi figur yang paling membutuhkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait ijazah SMA eks Wali Kota Solo itu.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi wacana pembentukan Pansus DPR setelah muncul putusan MK terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Gibran bin Jokowi Dinilai Butuh Pansus Hak Angket DPR RI untuk KlarifikasiGibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

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"Menurut saya, yang butuh Pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri," kata dia kepada awak media, Selasa (13/10).

MK dalam putusan terhadap PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

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Andi Arief menilai putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA tentu merugikan Gibran.

"Pihak yang sangat dirugikan itu Pak Wapres Gibran, ya," katanya.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Wapres RI Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Pansus Hak Angket DPR RI terkait ijazah demi klarifikasi.

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