Gibran Ceritakan Awal Mula “Dipinang” Prabowo, Bikin Kecewa Partai Lama
jpnn.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka mengenang awal mula dirinya “dipinang” Prabowo Subianto untuk maju di Pemilihan Presiden 2024 lalu.
Hal itu dikatakan Gibran di akun Instagram resminya setelah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia.
Dia menceritakan pada September 2023, Prabowo mendatangi dan meminta Gibran untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai cawapres.
“Saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan, karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya,” ucap Gibran, Kamis (12/11).
Gibran pun harus mendelegasikan pekerjaannya yang saat itu memasuki tahun-tahun terakhir sebagai pemimpin di Solo.
Tak hanya itu, Gibran pun blak-blakan menyebutkan bahwa pencalonannya dengan Prabowo membuat partai lamanya, yang merujuk ke PDIP kecewa.
“Yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” kata dia.
Walau begitu, panggilan dan kepercayaan agar dirinya menjadi calon orang nomor dua di Indonesia membuat dirinya menyanggupi permintaan tersebut.
Gibran Rakabuming Raka mengenang awal mula dirinya “dipinang” Prabowo Subianto untuk maju di Pemilihan Presiden 2024 lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pascamundur Gibran, Ekonom Nilai Stabilitas Ekonomi Aman, Asalkan...
- Gibran Akhirnya Mundur, Begini Respons Raffi Ahmad
- Ketua Umum ReJO Merespons Langkah Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
- Partai Ummat Minta Jabatan Wapres Diisi Sosok Berintegritas untuk Membantu Presiden
- Begini Pesan Terakhir Gibran kepada Jajaran Pejabat dan Staf Istana Wapres
- Di Balik Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka