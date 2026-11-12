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Gibran Ceritakan Awal Mula “Dipinang” Prabowo, Bikin Kecewa Partai Lama

Gibran Ceritakan Awal Mula “Dipinang” Prabowo, Bikin Kecewa Partai Lama
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Gibran Rakabuming Raka didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka mengenang awal mula dirinya “dipinang” Prabowo Subianto untuk maju di Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Hal itu dikatakan Gibran di akun Instagram resminya setelah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Dia menceritakan pada September 2023, Prabowo mendatangi dan meminta Gibran untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai cawapres.

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“Saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan, karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya,” ucap Gibran, Kamis (12/11).

Gibran pun harus mendelegasikan pekerjaannya yang saat itu memasuki tahun-tahun terakhir sebagai pemimpin di Solo.

Tak hanya itu, Gibran pun blak-blakan menyebutkan bahwa pencalonannya dengan Prabowo membuat partai lamanya, yang merujuk ke PDIP kecewa.

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“Yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” kata dia.

Walau begitu, panggilan dan kepercayaan agar dirinya menjadi calon orang nomor dua di Indonesia membuat dirinya menyanggupi permintaan tersebut.

Gibran Rakabuming Raka mengenang awal mula dirinya “dipinang” Prabowo Subianto untuk maju di Pemilihan Presiden 2024 lalu.

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