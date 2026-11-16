Gibran Comeback pada 2029? Efriza Singgung Ijazah, PSI, hingga Mental Politik Geng Solo
jpnn.com, JAKARTA - Peluang Gibran Rakabuming Raka kembali ke panggung politik pada 2029 masih terbuka, tetapi jalannya diprediksi tidak semudah ketika maju pada Pilpres 2024.
Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Gibran menghadapi tantangan besar apabila ingin kembali menduduki jabatan strategis setelah tidak lagi menjadi wakil presiden.
Menurut dia, Gibran masih memiliki modal berupa basis pendukung, jaringan politik, PSI, serta kelompok relawan yang selama ini dekat dengan Jokowi.
Namun, persoalan legitimasi publik menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa dihindari.
"Gibran belum selesai secara politik. Tetapi, untuk kembali ke posisi strategis pada 2029, dia harus membangun kembali penerimaan publik," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (16/11).
Dia menilai persoalan yang berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran juga masih menjadi isu yang harus dijawab secara terbuka.
Terlebih, perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari polemik politik yang menyertainya.
"Kalau ingin kembali ke panggung politik, Gibran harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan publik mengenai ijazah SMA atau dokumen penyetaraannya. Jangan sampai persoalan itu terus menjadi beban politik," ujarnya.
Peluang Gibran Rakabuming Raka kembali ke panggung politik pada 2029 masih terbuka, tetapi jalannya diprediksi tidak semudah ketika maju pada Pilpres 2024.
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