Gibran dan Ahmad Luthfi Besuk Pasien Diduga Keracunan MBG

jpnn.com - BATANG - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menengok pasien yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Senin (28/9).

Gibran dan Luthfi mendatangi pasien satu per satu dan berdialog mengenai kondisi mereka.

Kunjungan dilakukan di tengah proses penanganan para penerima manfaat MBG yang mengalami gejala dugaan keracunan. Data per hari ini pukul 07.00 WIB, jumlah penerima manfaat yang terdampak telah mencapai lebih dari 700 orang.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah menjalani rawat jalan maupun diperbolehkan pulang. Sebanyak 34 pasien masih menjalani perawatan yang tersebar di RSUD Batang, RSUD Limpung, dan Puskesmas Bawang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab mengatakan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai standar operasional yang ada.

Ketika muncul dugaan keracunan, puskesmas terdekat melakukan kunjungan ke lokasi terdampak maupun ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Petugas kemudian mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan laboratorium.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap air serta spesimen dari pasien, seperti muntahan maupun feses apabila terdapat keluhan diare.