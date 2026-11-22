Gibran dan Pertarungan 2029
Oleh: Laurens Ikinia - Dosen dan Peneliti Institute of Pacific Studies, Prodi Hubungan Internasional UKI Jakarta
jpnn.com - Dalam politik, kehilangan kursi kekuasaan tidak selalu berarti kehilangan masa depan.
Terkadang, seorang politisi dapat mundur hari ini, tetapi kembali dengan ambisi lebih besar pada pemilihan berikutnya.
Apakah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres RI merupakan akhir perjalanan politiknya, atau justru awal pertarungan baru menuju Istana pada 2029?
Keputusan Gibran untuk mengundurkan diri pada 12 November 2026 menjadi peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia.
Putra sulung Presiden ketujuh, Joko Widodo, meninggalkan jabatannya di tengah kontroversi dokumen pendidikan dan meningkatnya tekanan politik.
Namun, dalam surat pengunduran dirinya, Gibran tidak menyebutkan alasan spesifik. Hal ini meninggal pertanyaan yang bergantung dalam benak “political and civil society”.
Pertanyaannya, apakah keputusan tersebut sekaligus menyelamatkan masa depan politiknya?
Mungkinkah Gibran kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029, bahkan berhadapan dengan Prabowo Subianto apabila Presiden kembali mencalonkan diri?
Apakah pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres RI merupakan akhir perjalanan politiknya atau awal pertarungan baru menuju Istana pada Pilpres 2029.
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