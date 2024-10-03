Gibran Disebut Sudah Mengundurkan Diri, Ketua MPR: Saya Belum Dengar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar dan melihat perihal surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya telah dikabarkan Ketua Umum Projo Budi Arie.

"Saya belum dengar, saya belum lihat," kata Muzani seusai menghadiri acara HUT Ke-15 NasDem di Jakarta, Rabu.

Dengan begitu, menurut dia, MPR RI belum bisa mengambil keputusan apa pun terkait adanya kabar tersebut.

"Saya belum dengar saya belum lihat. Dengar aja belum apalagi lihat," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

"Betul," kata Budi singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

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Adapun DPR RI pun menyampaikan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR RI atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (12/11).

Sebanyak 120 orang anggota DPR telah mengusulkan HMP-nya sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.