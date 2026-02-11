menu
Gibran Dukung Menara Syariah PIK2 Jadi Pusat Ekonomi Islam Dunia
Komisaris Utama Menara Syariah PIK2 Harianto Solichin bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Senin (9/2/2026). Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah nasional.

Salah satunya penguatan pembangunan Menara Syariah PIK2 sebagai pusat ekosistem ekonomi dan keuangan Islam.

“Wapres Gibran sangat mendukung berdirinya Menara Syariah PIK2 dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Komisaris Utama Menara Syariah PIK2 Harianto Solichin seusai bertemu dengan Wapres di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menara Syariah PIK2 merupakan hasil kolaborasi antara PT Fin Centerindo Dua, PT Bangun Kosambi Sukses yang merupakan bagian Agung Sedayu Group dan Salim Group, serta Matrix Concepts Holding Berhad asal Malaysia.

Harianto menyebut Menara Syariah PIK2 dirancang sebagai pusat bisnis dan pendidikan syariah yang akan menghubungkan pasar nasional dengan pasar global.

“Menara Syariah PIK2 diharapkan menjadi pasar ekonomi syariah global melalui ekosistem yang dikembangkan di Banten,” ujarnya.

Dia menegaskan pembangunan Menara Syariah PIK2 merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

"Banten memiliki potensi besar sebagai kawasan industri halal yang mencakup sektor kuliner, fesyen, pariwisata, dan keuangan syariah," kata Harianto.

Wapres Gibran Rakabuming Raka mendukung Menara Syariah PIK2 jadi pusat ekonomi Islam dunia.

