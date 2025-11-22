Gibran Gantikan Prabowo ke KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggantikan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan.

KTT G20 itu akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 hingga 23 November 2025.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Prabowo memiliki sejumlah agenda dan kesibukan di tanah air.

“Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” ucap Teddy dalam keterangannya, Jumat (21/11).

Selain Gibran, pemerintah sudah mengirim Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus untuk bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Ramafosa.

“Untuk untuk menyerahkan surat permohonan (Presiden Prabowo) tidak hadir,” kata dia.

Adapun, Gibran sudah bertolak ke Afrika Selatan melalui Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11) pagi.

KTT G20 di Johannesburg disebut akan berfokus pada tiga sesi utama. Pertama, membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.