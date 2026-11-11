Gibran Harus Paham yang Dihadapi Bukan Hanya soal Keabsahan Ijazahnya, Berat

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai permintaan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum tentu mampu meredam tekanan politik terhadap dirinya.

Langkah hukum yang akan diambil Gibran justru dinilai sebagai upaya untuk bertahan di kursi kekuasaan.

"Permintaan waktu untuk membuktikan ijazah di PTUN bisa saja dipandang sebagai upaya mempertahankan legitimasi sekaligus menunda keputusan politik yang lebih besar," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).

Efriza mengatakan persoalan yang dihadapi Gibran telah berkembang melampaui proses hukum dan menyentuh aspek legitimasi politik.

Menurut dia, tekanan publik dan dinamika politik di parlemen memiliki ritme tersendiri yang tidak selalu berjalan seiring dengan proses hukum.

Dia menilai Gibran harus menghadapi dua persoalan sekaligus, yakni pembuktian hukum dan tuntutan politik yang berkembang di tengah masyarakat.

"Dia seolah ingin menunjukkan masih memiliki pembelaan hukum. Namun, tekanan politik dari publik dan elite partai tidak bisa begitu saja menunggu proses di PTUN," ujarnya.

Efriza juga menyoroti posisi Prabowo Subianto yang dinilai memegang peranan penting dalam menentukan arah penyelesaian persoalan tersebut.