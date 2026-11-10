Gibran Ingin Berjuang di PTUN, Deddy PDIP Sewot: Sangat Tak Masuk Akal!

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai ganjil langkah Gibran Rakabuming Raka yang berencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membuktikan keabsahan ijazah dan surat keterangan (suket) Wapres RI itu.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN?" kata Deddy kepada awak media, Selasa (10/11).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan PTUN tidak bisa menganulir putusan MA terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

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"PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi," kata Deddy.

Toh, kata dia, persidangan serupa terkait masalah suket pernah bergulir di PTUN, tetapi tidak menunjukkan iktikad pembuktian dari pihak terkait.

"Beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," tuturnya.

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Deddy memandang upaya membawa masalah keaslian ijazah maupun suket ke PTUN saat ini hanya bentuk penguluran waktu semata.

"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN," ujarnya.