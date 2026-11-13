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Gibran: Jangan Ada Satu pun yang Melawan Pak Presiden

Gibran: Jangan Ada Satu pun yang Melawan Pak Presiden
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Prabowo Subianto merangkul Gibran Rakabuming, Sufmi Dasco Ahmad jadi saksi. Foto: Fatih Mubarok/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka meminta para sukarelawan tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto meski dirinya telah memutuskan mundur dari jabatan wakil presiden.

Pesan itu disampaikan Gibran saat menerima sejumlah organ sukarelawan di Istana Wapres, Kamis (12/11).

Dia menegaskan pengunduran dirinya bukan berarti beralih menjadi oposisi pemerintah.

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"Ini karena saya sudah mengundurkan diri, bukan berarti saya menjadi oposisi," kata Gibran di hadapan para sukarelawan sebagaimana dalam unggahan video singkat di kanal Bang Bill Offside di Youtube, Kamis (12/11).

Dia mengaku telah berkonsultasi dengan Prabowo sebelum mengambil keputusan tersebut.

Gibran juga menyebut telah menyampaikan langsung niat pengunduran dirinya kepada presiden.

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Menurut Gibran, Prabowo merespons keputusan itu dengan memeluk dirinya.

"Tahu enggak Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan Pak Presiden saat itu? Langsung memeluk saya," ujarnya.

Gibran Rakabuming Raka meminta para sukarelawan tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto

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