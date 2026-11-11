Gibran Jangan Melawan, Pemerintah Bilang Sudah Tak Punya Lagi Harapan di PTUN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak berpeluang menempuh proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait status surat keterangan ijazahnya yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan.

"Itu, kan, sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda di Jakarta, Rabu.

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Syahganda menyebut klaim yang disampaikan Gibran diminta berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal ijazahnya oleh Presiden, bertentangan dengan pernyataan Yusril yang menyebut tidak ada lagi peluang menempuh jalur PTUN.

Menurut Syahganda, pernyataan Yusril itulah yang dianggap sebagai kebenaran.

Syahganda menuturkan dia berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril soal persoalan tersebut sebelum Yusril masuk ke ruangan Presiden di Istana pada Selasa (10/11).

Dia juga menilai Presiden tidak mungkin mendorong Wapres menempuh langkah itu, karena Presiden sedang menelusuri pihak yang memakai hasil penyadapan terhadap dirinya.

Pekan lalu, kata Syahganda, dia dipanggil Presiden selama dua jam untuk membahas situasi setelah penyadapan itu.