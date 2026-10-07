Gibran: Kalau Saya Tidak Lulus SMA...

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi.

MK menyebut menyebut tidak menemukan bukti mengenai ijazah setara SMA Gibran.

Gibran mengatakan tidaklah mungkin dirinya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) jika belum memiliki ijazah setara SMA.

"Ya, kalau saya tidak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran seusai membuka pameran INACRAFT di Jakarta, Rabu.

Jawaban itu merespons salah satu bagian dari putusan MK yang menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

MK pada Selasa malam (6/10) menyatakan menolak permohonan para pemohon karena tidak tepat lagi ditempatkan sebagai sengketa hasil pemilu.

Gibran mengatakan menghormati keputusan yang sudah diambil oleh MK.

"Saya hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat," ujarnya.