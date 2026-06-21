Gibran: Kita Doakan yang Terbaik untuk Bapak Roy Suryo & Dokter Tifa

jpnn.com - ASMAT - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Gibran mengajak seluruh pihak mengikuti proses hukum yang berjalan. "Ya, diikuti saja proses yang ada,” kata Gibran saat ditanya wartawan di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6).

Gibran menyampaikan itu menanggapi pertanyaan terkait penahanan tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai keaslian ijazah Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Dokter Tifa yang saat ini menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati setelah pemeriksaan kesehatan pada Jumat (19/6) malam.

“Dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih," ungkap putra sulung Presiden Ketujuh RI Joko Widodo itu.

Adapun Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, dalam pernyataan pada Jumat (19/6), menyebut kondisi kliennya secara umum baik, namun pemeriksaan menemukan penyakit bawaan yang memerlukan pemantauan serta penanganan medis lanjutan.

Menurut Refly, tim dokter menilai kondisi kesehatan keduanya belum memungkinkan untuk langsung kembali menjalani aktivitas tanpa pengawasan medis.

Oleh karena itu, dokter merekomendasikan perawatan inap guna memastikan kondisi kesehatan keduanya tetap stabil selama masa observasi.

Refly mengatakan Roy semula tidak berencana menjalani rawat inap. Namun, setelah berdiskusi dengan keluarga dan tim kuasa hukum, Roy menerima rekomendasi dokter.

Refly menyampaikan durasi perawatan belum dapat dipastikan dan sepenuhnya bergantung pada perkembangan kondisi kesehatan serta keputusan tim dokter.