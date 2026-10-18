Gibran Kunjungi Ponpes Dalwa, KH Marsudi Syuhud Ingatkan Pentingnya Peran Santri dalam Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Marsudi Syuhud mengapresiasi kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darullughah Wadda’wah (Dalwa), Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (16/10).

Dia menilai silaturahmi ini penting, apalagi pesantren perlu dilibatkan dalam program pembangunan nasional.

“Kalau ada pemerintah mau, itu namanya wapres, presiden, menteri, ke pesantren, seharusnya memang begitu,” ujar Marsudi dalam keterangannya dikutiip Minggu (18/10).

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Menurut Marsudi, pemerintah perlu terus menjalin komunikasi dan melibatkan kalangan pesantren dalam berbagai program pembangunan, mengingat peran lembaga pendidikan Islam tersebut dalam sejarah bangsa.

Dia menegaskan keberadaan pesantren bahkan telah mendahului berdirinya Nahdlatul Ulama maupun Republik Indonesia. Oleh karena itu, pesantren memiliki peran penting yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan pembangunan bangsa.

Ia menyebutkan kontribusi pesantren tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga mencakup pembentukan moral, penguatan ekonomi, hingga pengembangan kebudayaan.

Pembangunan nasional juga tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para kiai, santri, dan komunitas pesantren.

“Membangun bangsa itu bukan hanya pemerintah, termasuk individu-individunya, karena tidak cukup banyak pemerintah saja. Kita harus bersama-sama membangunnya,” ujarnya.