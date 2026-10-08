Gibran Lolos dari Diskualifikasi, Terancam Pemakzulan

Selasa Malam, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengumumkan keputusan yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia.

Setelah melalui rangkaian persidangan yang padat dan panas pekan lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 tidak dapat diterima.

Artinya, Gibran terhindar dari diskualifikasi dan dicopot dari jabatan wakil presiden seperti isi gugatan pemohon.

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Dalam sidang, kuasa hukum pemohon mengajukan dalil utama bahwa syarat pendidikan Gibran tidak terpenuhi secara sah dan mengandung indikasi manipulatif.

Pemohon menilai Gibran tidak memiliki ijazah atau bukti kelulusan setingkat Sekolah Menengah Atas yang sah saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, diketahui dokumen yang digunakan Gibran saat pendaftaran diduga bukan ijazah, melainkan surat keterangan penyetaraan yang didasarkan pada Certificate of Attendance atau tanda bukti kehadiran dan transkrip nilai dari UTS Insearch yang sekarang sudah berubah menjadi UTS College.

Pemohon terdiri dari 12 pihak, termasuk KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Sementara yang menjadi termohon dalam sidang perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan pihak terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).