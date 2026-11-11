Gibran Masih Wapres, tetapi Pilihannya Tidak Sampai Tiga

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih menjabat Wakil Presiden RI.

Menko yang membintangi film Dream Obama (2013) itu menegaskan belum ada kekosongan jabatan wakil presiden.

"Wapres masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Yusril menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai kepastian status Gibran menyusul pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa pagi.

Dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatan untuk mundur dari jabatannya.

Menurut Yusril, status Gibran sebagai wakil presiden tidak serta-merta gugur meski adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan yang menyangkut pencalonan wakil presiden.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya, namanya tetap dia jadi wakil presiden," kata Yusril.

Dia menegaskan bahwa putusan MA dan MK tidak secara otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden.