Gibran Mau Mundur di Tengah Skandal Penyadapan Prabowo, Efriza Ungkap Sesuatu
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menyoroti spekulasi yang mengaitkan isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Efriza menilai kedua persoalan tersebut beririsan dalam momentum politik yang sensitif, sehingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika di lingkaran elite kekuasaan.
"Dua persoalan ini memang beririsan dalam momentum politik yang sangat sensitif. Wajar apabila berkembang spekulasi bahwa pengunduran diri Gibran berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).
Efriza mengatakan belum ada bukti terbuka yang memastikan pengunduran diri Gibran dan kasus penyadapan merupakan satu rangkaian peristiwa.
Namun, terbongkarnya kasus penyadapan yang menyeret empat orang tersangka dari institusi kepolisian dinilai menjadi tekanan moral bagi Jokowi dan Gibran.
"Belum ada bukti terbuka yang memastikan keduanya merupakan satu rangkaian peristiwa. Namun, kasus penyadapan ini menjadi beban bagi Jokowi dan Gibran untuk membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan Geng Solo," ujarnya.
Efriza menilai kasus tersebut semakin memperdalam ketegangan antara kelompok yang diasosiasikan dengan Jokowi dan lingkaran kekuasaan Prabowo.
Menurutnya, penyampaian niat pengunduran diri Gibran langsung kepada Prabowo di tengah penyidikan kasus penyadapan semakin memunculkan pertanyaan publik mengenai dinamika di lingkaran elite kekuasaan.
Peneliti Senior Citra Institute Efriza menyoroti spekulasi yang mengaitkan isu pengunduran diri Gibran dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
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