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Gibran Menyerahkan Surat Pengunduran Diri, Apa Alasan yang Disampaikan ke MPR?

Gibran Menyerahkan Surat Pengunduran Diri, Apa Alasan yang Disampaikan ke MPR?
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11). Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres) kepada pimpinan MPR RI, Kamis (12/11).

Surat pengunduran diri disampaikan langsung oleh Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung selama 20 menit di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11) siang.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran Rakabuming Raka tidak menyampaikan banyak hal ketika menyerahkan surat pengunduran diri.

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“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani saat jumpa pers.

Apa alasan Gibran mengundurkan diri?

Muzani mengatakan Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut.

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Sementara itu, MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Rapat pimpinan MPR langsung dilaksanakan pada hari ini.

“Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar dia.

Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wapres kepada pimpinan MPR RI. Apa alasan yang disampaikan?

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