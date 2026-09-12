Gibran Minta Dokter Pribadi Tinggal Sementara di Karo Dampingi Siswa Keracunan MBG

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Waprea) Gibran Rakabuming mengunjungi anak-anak yang tengah menjalani perawatan akibat keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Karo, Sumatra Utara, pada Jumat (11/9).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres membawa serta dokter pribadinya dan memintanya untuk tinggal sementara di Kabupaten Karo.

Dokter pribadi Wapres ditugaskan mengordinasikan pemulihan dan penanganan medis bagi para pasien anak di rumah sakit tersebut.

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“Ini saya kesini membawa dokter pribadi saya. Saya minta dokter saya tinggal di sini dahulu, untuk mengkoordinasikan sekiranya ada anak-anak yang butuh penanganan lebih intens di Jakarta,” kata Gibran.

Pemerintah juga membuka opsi rujukan bagi pasien yang memerlukan perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Koordinasi rujukan ini disiapkan agar tindakan medis intensif dapat segera dilakukan secara cepat apabila diperlukan.

Gibran memastikan proses penyembuhan anak-anak berlangsung cepat dan maksimal.

Orang tua salah satu pasien bernama Agnesia Paruliana br Silitonga, Fitriani, menyambut baik perhatian dan inisiatif tawaran rujukan dari Wapres.