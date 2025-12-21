Gibran Minta Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Sifalago Gomo Sumut Dipercepat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta rencana pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo di Desa Sifalago Gomo, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara segera ditindaklanjuti.

Hal itu dikatakannya saat meninjau langsung rencana pembangunan jembatan tersebut, Minggu.

"Saya telah meminta rencana pembangunan jembatan tersebut segera ditindaklanjuti secara terpadu," ujar Gibran dalam keterangannya.

Wapres menekankan pembangunan tersebut penting dilakukan guna menjamin keselamatan warga serta menjaga akses pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Gibran menilai pembangunan jembatan gantung itu menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi Sungai Gomo kerap menghambat mobilitas warga, terutama saat debit air meningkat.

Akses yang terbatas berisiko mengganggu aktivitas harian masyarakat di wilayah tersebut.

Dia menuturkan sekitar 60 persen siswa SMKN 1 Boronadu berada di seberang Sungai Gomo, sehingga perjalanan menuju sekolah sangat bergantung pada kondisi sungai.

Ketika Sungai Gomo meluap, kata dia, sedikitnya empat desa berpotensi terisolasi dari akses utama.