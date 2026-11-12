menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Gibran Mundur Bukan Dimakzulkan

Gibran Mundur Bukan Dimakzulkan

Gibran Mundur Bukan Dimakzulkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mas Gibran didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Tak ada pemakzulan wakil presiden, yang ada Gibran bin Jokowi mundur dari kursi panas tersebut.

Rapat Paripurna DPR dengan agenda membahas usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) batal digelar setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” bunyi isi surat pembatalan rapat paripurna itu, Kamis (12/11).

Baca Juga:

DPR sedianya menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya membahas usulan HMP terkait pemakzulan Gibran pada Kamis siang.

Usulan HMP sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11).

Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usul HMP karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Baca Juga:

Sementara itu, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis siang.

Terhadap surat pengunduran diri tersebut, MPR langsung menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat pimpinan.

Gibran bin Jokowi menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis siang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI