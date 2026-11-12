Gibran Mundur Bukan Dimakzulkan

jpnn.com - JAKARTA - Tak ada pemakzulan wakil presiden, yang ada Gibran bin Jokowi mundur dari kursi panas tersebut.

Rapat Paripurna DPR dengan agenda membahas usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) batal digelar setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” bunyi isi surat pembatalan rapat paripurna itu, Kamis (12/11).

DPR sedianya menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya membahas usulan HMP terkait pemakzulan Gibran pada Kamis siang.

Usulan HMP sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11).

Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usul HMP karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis siang.

Terhadap surat pengunduran diri tersebut, MPR langsung menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat pimpinan.