Gibran Mundur dari Wapres, Begini Respons Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo merespons pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menanggapi santai pengunduran diri putranya.

Pria 65 tahun ini mengatakan jabatan tidak bersifat selamanya.

“Saya sudah pesan ke Gibran (kalau) jabatan itu sementara, jabatan itu hanya sementara,” ujar Jokowi di kediamannya, Solo, Kamis (12/11).

Meski begitu, Jokowi memastikan pihaknya tetap akan memberikannya dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

“Dan kami tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo,” ucapnya.

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Adapun, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah adanya polemik mengenai ijazah pendidikan.

Pria 39 tahun itu telah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR sekitar pukul 11.20 WIB pada Kamis 12 November 2026.