menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Gibran Mundur dari Wapres, Begini Respons Jokowi

Gibran Mundur dari Wapres, Begini Respons Jokowi

Gibran Mundur dari Wapres, Begini Respons Jokowi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden ketujuh Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo merespons pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menanggapi santai pengunduran diri putranya.

Pria 65 tahun ini mengatakan jabatan tidak bersifat selamanya.

Baca Juga:

“Saya sudah pesan ke Gibran (kalau) jabatan itu sementara, jabatan itu hanya sementara,” ujar Jokowi di kediamannya, Solo, Kamis (12/11).

Meski begitu, Jokowi memastikan pihaknya tetap akan memberikannya dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

“Dan kami tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo,” ucapnya.

Baca Juga:

Adapun, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah adanya polemik mengenai ijazah pendidikan.

Pria 39 tahun itu telah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR sekitar pukul 11.20 WIB pada Kamis 12 November 2026.

Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah adanya polemik mengenai ijazah pendidikan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI