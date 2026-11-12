Gibran Mundur dari Wapres, Ekonom Sebut Pasar Lebih Soroti Sosok Pengganti

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menilai pasar keuangan bergejolak akibat faktor ketidakpastian politik di tengah pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan pasar saham diproyeksikan mengalami volatilitas hingga menyentuh level Rp18.200 yang merupakan salah satu rekor tertinggi.

Namun, gejolak ekonomi tersebut dinilai bukan semata disebabkan mundurnya Gibran, melainkan karena pasar tidak mengetahui kepastian situasi politik ke depan.

Pelaku pasar dan ekonomi dinilai telah mengantisipasi isu mundurnya Gibran, tetapi pertanyaan mengenai sosok pengganti masih menjadi tanda tanya besar.

Pertanyaan terkait siapa pengganti Gibran serta dinamika politik selanjutnya inilah yang membentuk ketidakpastian dan menggoyang rupiah serta saham.

"Kalau soal Gibran mundur, mungkin bisa argue, bahwa mungkin pelaku ekonomi atau pasar itu sudah mengantisipasi," kata Dipo kepada jpnn.com, Kamis (12/11).

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Sementara itu, laju nilai tukar rupiah ke depan sangat bergantung pada langkah intervensi dan kekuatan perangkat kebijakan yang digunakan oleh Bank Indonesia.

Di sisi lain, Dipo menjelaskan arus investasi asing langsung atau FDI berpotensi turun akibat persoalan utama berupa ketidakpastian situasi politik di dalam negeri.