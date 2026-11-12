Gibran Mundur dari Wapres, PDIP: Bukan Penghapusan Tanggung Jawab Konstitusional
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi lima catatan menyikapi kabar Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wapres RI pada Kamis (12/11) ini.
Pertama, kata Hasto, PDI Perjuangan ingin persoalan mundurnya Gibran bukan sekadar menyangkut pergantian seorang pejabat negara.
Menurutnya, fenomena Gibran mundur harus menyentuh persoalan fundamental tentang legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat.
"Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral berujung pada kerapuhan," kata Hasto melalui layanan pesan, Kamis (12/11).
Kedua, kata Hasto, fenomena Gibran mundur harus memandang watak kekuasaan dalam perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.
Sebab, kata dia, kekuasaan berdasarkan perspektif Pancasila dan ajaran Bung Karno menyatakan harus lahir dari proses memahami problematika rakyat, bangsa, dan negara.
Termasuk, kata Hasto, kekuasaan lahir dari proses perjuangan mengorganisasi rakyat hingga lahir legitimasi pemimpin berdasarkan ide dan pemikiran.
Dia juga mengingatkan kekuasaan sebagai amanat penderitaan rakyat harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan lima catatan atas kabar pengunduran diri Wapres Gibran, menyoroti aspek konstitusi hingga etika kekuasaan.
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