Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Beliau Menunjukkan Sikap Kesatria

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan mundur dari jabatan wakil presiden. Prabowo mengatakan keputusan Gibran itu menunjukkan sikap kesatria dan penuh tanggung jawab.

"Bagi saya, Beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Presiden Prabowo dalam sesi pernyataan pers yang turut diikuti Gibran, jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11) sore.

Prabowo mengatakan bahwa pada pukul 10.15 WIB hari ini telah menerima kunjungan Gibran. Dalam kunjungan itu, kata dia, Gibran menyampaikan surat yang intinya berisi pernyataan berhenti secara langsung. Setelah itu, Gibran juga mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung.

“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujarnya.

Prabowo menilai Gibran telah menjalani peran sebagai wakil presiden dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kerja-kerja wapres turun langsung melakukan pengecekan program-program prioritas pemerintah, serta mengecek kondisi masyarakat.

"Saya merasa terbantu. Beliau telah menjalankan tugas tersebut dengan baik. Beliau telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota dalam waktu 2 tahun, serta melakukan pengecekan dan peninjauan pada 303 titik proyek-proyek pemerintah. Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah," ujar Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun berterima kasih atas pengabdian Gibran Rakabuming Raka.

"Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya," kata Presiden Prabowo kepada Gibran. (antara/jpnn)