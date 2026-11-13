Gibran Mundur dari Wapres, Sikap AHY Bikin Peta Politik Makin Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

AHY menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan konstitusi.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," kata AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11).

Dia menjelaskan, mekanisme pemilihan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujarnya.

AHY mengatakan sikap Demokrat tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Konsultasi dilakukan melalui sambungan video call pada Jumat pagi. Saat itu, SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Selain menyampaikan posisi partai, AHY mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika politik yang berkembang.