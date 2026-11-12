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Gibran Mundur, DPR Hentikan Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Gibran Mundur, DPR Hentikan Usulan Hak Menyatakan Pendapat
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Gibran Mundur, DPR Hentikan Usulan Hak Menyatakan Pendapat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) tidak akan dilanjutkan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.

"HMP jelas tidak lanjut. Itu pasti sudah tidak lanjut karena sudah tidak relevan," kata Khozin, yang juga salah satu pengusul HMP, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).

Khozin berharap pengunduran diri Gibran mengakhiri polemik terkait latar belakang pendidikannya, sehingga anggota DPR dapat kembali fokus pada tugas masing-masing.

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"Banyak agenda, banyak pekerjaan rumah yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Rapat paripurna batal

Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Penyerahan itu berlangsung dalam pertemuan sekitar 20 menit dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR.

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Setelah surat diserahkan, Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan digelar pukul 14.00 WIB dengan agenda pembahasan usulan HMP dibatalkan.

Proses pengganti Gibran

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) tidak dilanjutkan setelah Gibran Rakabuming Raka undur diri.

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