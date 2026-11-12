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Gibran Mundur, HMP Pemakzulan di DPR Sudah Tidak Relevan

Gibran Mundur, HMP Pemakzulan di DPR Sudah Tidak Relevan
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Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (ANTARA/Ananto Pradana)

jpnn.com - Hak menyatakan pendapat (HMP) yang telah diajukan 120 anggota DPR RI bakal buyar bila Gibran Rakabuming Raka telah resmi mundur sebagai Wakil Presiden RI.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin.

"Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek," kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

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Anggota Komisi II DPR RI menyebut mekanisme selanjutnya akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan.

"Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari," lanjutnya.

Pasal tersebut juga mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

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Gus Khozin mengatakan Presiden dapat mengusulkan dua calon Wapres kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 46 (Ayat) 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.

Hak menyatakan pendapat (HMP) yang telah diajukan 120 anggota DPR RI bakal buyar bila Gibran Rakabuming Raka telah resmi mundur sebagai Wakil Presiden RI.

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