Gibran Pamitan, Pedagang Kaki Lima Padati Istana Wapres Menjamu Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Puluhan pedagang kaki lima memadati gedung Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pada Kamis (12/11).
Kehadiran para pedagang tersebut bertepatan dengan agenda Gibran berpamitan menyusul rencana pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.
Pegawai Biro Pers, Media, dan Informasi Setwapres Azam mengungkapkan para pedagang sengaja dihubungi untuk menjamu masyarakat yang hadir.
Azam menyampaikan fasilitas tersebut turut disediakan bagi para pendukung Gibran yang hadir dalam rangka agenda perpisahan.
“Memang ini diminta secara khusus karena hari ini Bapak pamit. Jadi, memang untuk itu, untuk masyarakat yang datang,” ujar Azam.
Pedagang nasi goreng bernama Trisno mengaku mendapat undangan untuk berjualan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dari tim wapres pada Rabu (11/11) malam.
Trisno menyatakan kehadirannya di lokasi tersebut semata-mata diminta untuk menyediakan berbagai makanan dan minuman.
Di tengah situasi politik yang dinamis, dia berharap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah bisa tetap terjaga dengan baik.
Puluhan pedagang kaki lima memadati gedung Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pada Kamis (12/11).
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