Gibran Pastikan Percepatan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Sumatra
jpnn.com, AGAM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menenangkan para korban bencana banjir bandang Sumatra yang ada di salah satu posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.
Saat tiba di posko pengungsian, Gibran menghampiri korban yang tengah berkumpul dan menyampaikan duka cita yang terdalam, serta menenangkan bahwa warga Sumatera tidak sendiri menghadapi bencana ini.
"Dari Bapak Presiden Prabowo, ini saya haturkan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatra tidak sendiri," kata Gibran di posko pengungsi.
Gibran yang duduk di tengah-tengah korban pengungsi, menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto dan menjelaskan perintah Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera.
Sambil membawa buku saku, Gibran juga mencatat segala masukan dan keluhan para korban bencana.
Wapres menegaskan distribusi logistik terus dipercepat, baik lewat jalur darat, udara maupun laut. Perbaikan infrastruktur untuk fasilitas dasar, seperti puskesmas, hingga jembatan juga terus dilakukan.
"Tadi sudah disampaikan juga, perbaikan-perbaikan akses komunikasi, puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik, BBM ini bisa lancar kembali," kata Gibran.
Gibran juga menyampaikan kepada para korban bahwa dirinya akan terus memantau kondisi lapangan terkini.
Wapres Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan korban banjir di Sumatra.
