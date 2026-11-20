Gibran Pergi, Benarkah Dinasti Solo Tumbang?
Oleh: Laurens Ikinia - Dosen dan Peneliti Institute of Pacific Studies, Prodi Hubungan Internasional UKI Jakarta
jpnn.com -
Prabowo pernah membutuhkan Solo untuk memenangkan Pilpres 2024.
Kini, setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dan Bareskrim mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden, pertanyaan berbalik.
Seberapa jauh Prabowo bisa mengurangi pengaruh jaringan politik yang ikut membawanya ke Istana?
Jarak antara memenangkan pemilihan dan menguasai pemerintahan tampak dalam cara Prabowo membagi kursi kabinet, menata kepemimpinan lembaga strategis, dan merespons perubahan di pucuk pemerintahan.
Rangkaian keputusan itu memberi petunjuk tentang pergeseran pengaruh dari Solo menuju Hambalang.
Istilah gerbong Solo dalam tulisan ini merujuk pada jejaring politik yang tumbuh di sekitar pemerintahan Joko Widodo.
Jejaring itu mencakup figur dengan kepentingan yang bisa berubah seiring bergesernya akses terhadap jabatan, anggaran, dan pengambilan keputusan.
Sejarah akan menilai Presiden Prabowo dari apa yang berubah dalam hidup rakyat setelah kekuasaan itu ia pegang.
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