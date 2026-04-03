menu
JPNN.comJPNN.com
Gibran Sebaiknya Berkantor di Papua Ketimbang IKN

Gibran Sebaiknya Berkantor di Papua Ketimbang IKN

Gibran Sebaiknya Berkantor di Papua Ketimbang IKN
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (27/2/2026). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Wakil Presiden)

jpnn.com - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bisa berkantor di Papua ketimbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Gibran lebih baik berkantor di Papua, bukan di IKN," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Jumat (3/4).

Sebab, kata dia, Gibran pada Juli 2025 menerima tugas khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menangani persoalan di Papua.

Baca Juga:

Jamiluddin menilai tugas khusus dari Prabowo sangat berat buat Gibran, karena cakupan Papua yang begitu luas dan kompleksitas persoalan.

"Giran harus memimpin percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur di Papua, menangani persoalan HAM dan pendekatan keamanan oleh aparat, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, yang didampingi Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua," kata pengamat dari Universitas Esa Unggul itu.

Jamiluddin menilai tugas khusus dari Prabowo tidak bisa ditangani Gibran dari jauh, semisal Jakarta atau IKN.

Baca Juga:

Menurutnya, pekerjaan rumah harus diselesaikan Gibran melalui kehadiran fisik putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu langsung di Papua.

"Gibran secara fisik idealnya berada di Papua agar dapat melaksanakan tugas khusus tersebut secara efisien dan efektif," kata Jamiluddin.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Wapres RI Gibran Rakabuming Raka bisa menyelesaikan tugas khusus dari Presiden Prabowo jika bekerja di Papua.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
