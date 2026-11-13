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Gibran: Sekali Lagi, Ini Tidak Berkaitan dengan Ijazah!

Gibran: Sekali Lagi, Ini Tidak Berkaitan dengan Ijazah!
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Gibran mendatangi MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wapres RI menyusul polemik soal keabsahan ijazahnya. Foto: Arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menyebutkan keputusannya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden bukan karena polemik ijazah.

Gibran menegaskan bahwa langkah itu merupakan pilihan terbaik yang diambil berdasarkan pertimbangan pribadi.

“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” ucap Gibran dalam pernyataannya di Instagram, pada Kamis (12/10).

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Dia kembali mengatakan keputusan tersebut tidak ada hubungannya dengan persoalan ijazah yang selama ini menjadi sorotan.

Menurut Gibran, seluruh dokumen pendidikannya telah lengkap dan diserahkan kepada pengadilan.

“Sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” kata dia.

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Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu berharap polemik serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Dia menilai demokrasi perlu ditata lebih baik, begitu pula administrasi pemerintahan yang harus mampu memberikan kepastian.

Gibran Rakabuming Raka menyebutkan keputusannya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden bukan karena polemik ijazah.

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