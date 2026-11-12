Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR RI, Wapres Pengganti Diproses Paling Lama 60 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyebut pihaknya menerima surat dari Gibran Rakabuming Raka perihal permohonan pengunduran diri sebagai Wapres RI.

Menurut Muzani, surat permohonan pengunduran diri itu diserahkan langsung Gibran ke pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

"Pimpinan MPR menerima Wapres RI Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR itu langsung menyerahkan surat pengunduran diri.

"Menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wapres RI," ujarnya.

Kepada pimpinan MPR, kata Muzani, Gibran mengaku sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto.

Muzani menuturkan Gibran juga meminta MPR segera memproses pengunduran diri putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu dari jabatan Wapres RI.

"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut," ujar Muzani.