Gibran Tiba di Kantor Setwapres, Sukarelawan hingga Pedagang Bakso Menanti

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tiba di Istana Wakil Presiden pada Kamis (12/11) pukul 12.20 WIB.

Kedatangan Gibran disambut ratusan sukarelawan dan pegawai yang sudah lebih dahulu memadati area kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Tak hanya itu, sederet UMKM juga tampak memadati gedung, mulai dari es teh hingga pedagang bakso.

Para UMKM tersebut diduga didatangkan untuk menjamu ratusan relawan yang datang.

Gibran tampak tidak menggunakan mobil dinas saat tiba di kantornya.

Sesaat setelah mobil memasuki gedung, Gibran memilih turun dan berjalan kaki seraya menyapa relawan yang datang.

Dia terlihat mengenakan setelan jas hitam dengan dasi berwarna merah, dengan sorot wajah tersenyum tipis.

Suasana langsung ramai karena relawan berebut bersalaman dengan putra sulung Joko Widodo tersebut.