Gibran Tinjau Korban Keracunan MBG, Pastikan Keluarga Tidak Dibebani Biaya Berobat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berjanji penanganan korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Batang, Jawa Tengah berjalan optimal.
Gibran bertolak langsung ke Kecamatan Bawang guna meninjau penanganan kesehatan korban, memberikan kepastian bagi keluarga, mempercepat investigasi, serta memperkuat pengawasan keamanan pangan.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Senin (28/9).
Pria 38 tahun itu menegaskan pasien yang masih menjalani perawatan medis harus mendapatkan pelayanan hingga benar-benar pulih.
Selain itu, dia menekankan korban yang sudah diizinkan pulang tetapi masih mengalami keluhan, harus tetap memperoleh akses pemeriksaan lanjutan.
Putra sulung Jokowi itu memastikan biaya pengobatan seluruh korban tidak membebani pihak keluarga.
Oleh karena itu, mekansime pembiayaan dipastikan berjalan baik di setiap fasilitas kesehatan yang merawat para korban.
Pada kesempatan tersebut, eks Wali Kota Surakarta itu menyampaikan proses pemeriksaan saat ini masih terus berlangsung.
Gibran meninjau penanganan korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Batang, Jawa Tengah.
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