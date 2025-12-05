Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh Singkil

jpnn.com - ACEH SINGKIL - Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Kamis (4/12).

Gibran meninjau langsung Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, menggunakan kendaraan darat untuk meninjau wilayah terdampak banjir serta memastikan kebutuhan masyarakat tertangani secara tepat.

Dia juga melakukan peninjauan ke Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, untuk melihat kondisi jembatan yang terdampak bencana.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir, termasuk pendataan kerusakan, penyediaan logistik, dan penyiapan rencana pemulihan jangka panjang.

Pada kesempatan tersebut, Gibran juga melakukan evaluasi kondisi infrastruktur serta mendengar laporan teknis dari pemerintah daerah dan tim penanganan bencana.

Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon melaporkan kondisi wilayahnya yang terdampak banjir dan longsor, akibat hujan ekstrem sejak beberapa waktu lalu.

Bencana tersebut melanda sembilan kecamatan dan 67 desa, menyebabkan kerusakan luas pada permukiman, infrastruktur, serta memaksa ratusan warga mengungsi sebelum situasi berangsur membaik.

Menurut Safriadi, dalam upaya penanganan bencana, pemerintah daerah bersama TNI–Polri terus berupaya membuka akses jalan, menyalurkan bantuan, serta memperbaiki infrastruktur terdampak.