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Gielbran Mengutuk Tindakan Aparat di Kampus UGM

Gielbran Mengutuk Tindakan Aparat di Kampus UGM
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Wakil Ketua Harian PKB Gielbran Muhammad Noor. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Harian DPP PKB Gielbran Muhammad Noor mengutuk keras segala tindakan intimidatif yang dilakukan oleh aparat kepada massa aksi di Kampus Universitas Gajah Mada (UGM) pada 10 November lalu.

"PKB juga mendesak agar aparat membebaskan massa aksi yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkistis," tutur Gielbran Muhammad Noor pada Kamis (12/11).

Selain itu, PKB juga menuntut pemenarikan mundur militerisasi terhadap ruang ruang sipil dan akademik.

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"Bagi kami, PKB, kebebasan mengutarakan aspirasi dan pendapat adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dan dihargai oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, sesuai dengan amanah konstitusi kita," katanya.

Mantan Ketua BEM KM UGM mengingatkan bahwa Indonesia lahir karena pejuang saat itu berani mengutarakan pendapat dan menyampaikan kebenaran.

Meskipun diintimidasi oleh kaum penjajah, para pendiri bangsa kita masih saja berjuang dan berani mengutarakan pendapat.

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"Lantas, apa bedanya kondisi sekarang dengan sebelum kemerdakaan jika rakyat Indonesia masih saja diintimidasi ketika menyuarakan kebenaran?" ujar Gielbran.

Dia mengibaratkan militerisasi seperti hama di ruang sipil dan akademis akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan kebebasan untuk mengembangkan pikiran.

Gielbran juga menuntut pemenarikan mundur militerisasi terhadap ruang ruang sipil dan akademik.

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