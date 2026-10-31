Gielbran Sindir Demo Tandingan di Bundaran HI: Menyuarakan Aspirasi atau Berburu Uang?

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Harian DPP PKB Gielbran Muhammad Noor menyoroti dugaan keterlibatan massa bayaran dalam demonstrasi tandingan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta pada 29 Oktober 2026.

Dugaan itu mencuat setelah beredar pengakuan seorang peserta aksi yang menyebut dirinya menerima uang sebagai imbalan keikutsertaan dalam demonstrasi tersebut.

Gielbran menilai, jika informasi itu benar, praktik tersebut dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Sebab, demonstrasi semestinya menjadi wadah menyuarakan aspirasi, bukan aktivitas yang berorientasi pada keuntungan materi.

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"Kalau benar ada peserta yang datang karena mendapatkan imbalan uang, ini yang namanya The Real Mahasewa. Berangkat aksi bukan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi untuk memperoleh money," kata Gielbran di Jakarta, Sabtu (31/10).

Dia menegaskan, PKB tidak pernah mempersoalkan hak masyarakat untuk menggelar demonstrasi. Setiap warga negara memiliki kebebasan menyampaikan kritik dan pendapat, termasuk melalui aksi unjuk rasa.

Namun, Gielbran mengingatkan agar kebebasan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu dengan mengaburkan pesan dari kelompok lain.

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Menurut dia, perbedaan pandangan dalam demokrasi seharusnya diselesaikan melalui pertarungan gagasan, bukan adu banyak massa.

Gielbran juga melontarkan sindiran terhadap dugaan pemberian imbalan kepada peserta aksi tandingan tersebut.